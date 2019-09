Teachers' Day 2019: राष्ट्रपति, पीएम मोदी और इन शख्सियतों ने दी शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

शिक्षक दिवस (Teachers' Day 2019) देश भर में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. शिक्षक दिवस (Teachers Day) हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है. इस दिन भारत के पूर्ष राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन (Sarvepalli Radhakrishnan) की जयंती होती है. शिक्षक दिवस के मौके पर स्कूलों में तरह-तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. शिक्षक दिवस के मौके पर देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक ने देश भर के शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं. राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) ने ट्वीट कर लिखा- ''शिक्षक दिवस पर मैं डॉ. एस. राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और देश के सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं देता हूं. वे हमारे युवाओं को मूल्यों और आदर्शों के साथ ज्ञान प्राप्त करने और सपने देखने के लिए प्रेरित करते हैं. वे राष्ट्र निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं.''

शिक्षक दिवस पर मैं डॉ. एस. राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और देश के सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं देता हूं।



वे हमारे युवाओं को मूल्यों और आदर्शों के साथ ज्ञान प्राप्त करने और सपने देखने के लिए प्रेरित करते हैं। वे राष्ट्र निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। — President of India (@rashtrapatibhvn) September 5, 2019

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा, ''शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं. भारत एक असाधारण शिक्षक और गुरु डॉ एस राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देता है.''

शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं।



Teachers Day greetings to everyone.



India pays tributes to Dr. S Radhakrishnan, an exceptional teacher and mentor, on his Jayanti. pic.twitter.com/nQWpa9tYLp — Narendra Modi (@narendramodi) September 5, 2019

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी ट्वीट कर देश भर के शिक्षकों को बधाई दी है.

On Teachers' Day, nation salutes the entire teaching community for their exemplary role in building an educated & civilized society.



I offer my tributes to the great philosopher, teacher and statesman, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, whose Jayanti is celebrated as Teachers' Day. — Amit Shah (@AmitShah) September 5, 2019

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें वह शिक्षकों को संदेश दे रहे हैं.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया है.

My Tributes to the great educationist, philosopher, statesman & former President Bharat Ratna, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan on his birth anniversary.



Best Wishes to all the teachers for their valuable contribution towards building the society.#TeachersDaypic.twitter.com/ubsgB8i5R8 — Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) September 5, 2019

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शिक्षक दिवस के मौके पर डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया.

On #TeachersDay, we remember the great scholar, philosopher, teacher and former President, Dr Sarvepalli Radhakrishnan.



Let us pay respect to all teachers who discover our potential and inspire us to achieve great things in life. pic.twitter.com/6sHRWOR4FS — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) September 5, 2019

योग गुरू बाबा राम देव ने भी ट्वीट किया है.

सचित तेंदुलर ने शिक्षक दिवस पर अपने कोच को याद कर ट्वीट किया है.

Teachers impart not just education but also values. Achrekar Sir taught me to play straight - on the field and in life.

I shall always remain grateful to him for his immeasurable contribution in my life.

His lessons continue to guide me today. #TeachersDaypic.twitter.com/kr6hYIVXwt — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) September 5, 2019

वहीं, सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन का सैंड आर्ट बनाया है.

Remembering an exemplary teacher, great philosopher and former President of India Dr. Sarvepalli Radhakrishnan on his birth anniversary.

Happy #TeachersDay⁠2019⁠ to all respected teachers. pic.twitter.com/W4njWifuve — Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) September 5, 2019

अन्य खबरें

Teachers' Day 2019: जब एकलव्य ने गुरू दक्षिणा में काटकर दिया था अपना अंगूठा

Sarvepalli Radhakrishnan: ये हैं डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के 10 अनमोल विचार

Teachers' Day Speech: शिक्षक दिवस के दिन दें ये भाषण