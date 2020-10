लालू के समधी चंद्रिका राय के लिए वोट मांगने पहुंचे नीतीश कुमार, बेटी ऐश्वर्या ने मंच पर आकर छुए पैर

वीडियो में देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार जैसे ही मंच पर पहुंचते हैं, ऐश्वर्या आगे बढ़कर तुरंत उनका पैर छूती हैं, फिर सामने से हट जाती हैं. नीतीश कुमार उन्हें आशीर्वाद देते हैं और फिर कुर्सी पर बैठ जाते हैं.

#WATCH | Aishwarya, daughter of JDU candidate from Parsa Assembly constituency Chandrika Rai touches the feet of Bihar CM Nitish Kumar at a rally in Chapra. #BiharPollspic.twitter.com/oZhIZMK8AN