तेजस्वी यादव ने कोरोनावायरस को लेकर नीतीश से पूछा सवाल, 'राज्य के 12 करोड़ बिहारियों की चिंता कौन करेगा?'

बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी से मांग की है कि वे राज्य में कोरोना के मरीजों को देखने वाले डॉक्टरों को सुरक्षा संबंधी उपकरण उपलब्धस कराएं जिससे कोरोना के मरीजों को देखने वाले डॉक्टर खुद को भी इस जानलेवा संक्रमण से बचा सकें. राजद नेता ने ट्वीट किया, 'नीतीश कुमार और सुशील मोदी बिना सुरक्षा उपकरणों के राज्य के डॉक्टर खुद संक्रमित हो गए हैं और उनकी जाने खतरें में हैं. राज्य के 12 करोड़ बिहारियों की चिंता कौन करेगा?'

Dear @NitishKumar, @SushilModi , With no protective gears, doctors in Bihar got infected & their lives are at risk. Who will look aftr 12Cr Bihari's?



Plz procure & provide these essentials to everyone at forefront of this fight.



Is this what Bihar got from a double-engine govt? https://t.co/g806CUOPD0