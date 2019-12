तेलंगाना एनकाउंटरः इंसाफ बदला बन जाए तो अपना चरित्र गंवा देता है - चीफ जस्टिस

मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) एसए बोबड़े (SA Bobde) ने न्‍याय के नाम पर की जाने वाली हत्याओं की निंदा की है. चीफ जस्टिस ने कहा, 'जब न्याय प्रतिशोध का रूप ले लेता है तो वह अपना चरित्र गंवा देता है.' ये बात चीफ जस्टिस ने जोधपुर (Jodhpur) में शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रम में कही. बता दें कि मुख्य न्यायाधीश का बयान ऐसे वक्त आया है जब शुक्रवार को तेलंगाना में पशुचिकित्सक रेप मामले (Telangana rape and murder case) में आरोपियों का एनकाउंटर किया गया. न्यायमूर्ति बोबड़े ने कहा, "न्याय कभी भी त्वरित नहीं हो सकता है. न्याय को कभी भी प्रतिशोध का रूप नहीं लेना चाहिए. मुझे लगता है कि जब न्याय प्रतिशोध बन जाता है तो वह अपना चरित्र गंवा देता है." बता दें कि एसए बोबड़े ने पिछले महीने ही चीफ जस्टिस पद की शपथ ली है. यह बात उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन समारोह में कही.

#WATCH: Chief Justice of India (CJI) Sharad Arvind Bobde: I don't think justice can ever be or ought to be instant. And justice must never ever take the form of revenge. I believe justice loses its character of justice if it becomes a revenge. pic.twitter.com/oKIHKecHqt