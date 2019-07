टिकटॉक वीडियो बनाकर विवाद में फंसा तेलंगाना के मंत्री का पोता, जानिए क्या है मामला

गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली का पोता मोबाइल ऐप ‘टिकटॉक' पर एक वीडियो के वायरल होने के बाद विवादों में घिर गया है. इस वीडियो में वह एक पुलिस वाहन पर बैठा दिख रहा है. गृह मंत्री का पोता फुरकान अहमद एक वीडियो में एक अन्य व्यक्ति के साथ पुलिस वाहन के बोनट पर बैठे दिख रहा है. अहमद के साथ बैठा अन्य व्यक्ति अचानक नीचे उतरता है और एक फिल्म के डॉयलाग पर होंठ हिलाता है और कथित रूप से आईजी रैंक के एक अधिकारी को 'धमकाता' है. इस वीडियो क्लिप को लेकर अली ने कहा कि वे यहां यकतपुर में दो दिन पहले एक समारोह में गए थे जहां एक स्थानीय व्यक्ति ने यह वीडियो बनाया.

This #TikTok video shows grandson of #Telangana Home Minister #MahmoodAli seated on police vehicle (regd @TelanganaDGP?); his friend mimes to audio of a police officer being threatened that his throat will be slit if he is not respectful to the man on jeep; Creative licence?@ndtvpic.twitter.com/ym6RHrVSJ3