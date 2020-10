पति को खोने के बाद भीख मांगने को मजबूर हुई दिव्यांग महिला, अब खोज निकाला कमाई का रास्ता

हैदराबाद में रमा देवी नाम की महिला ने अपनी आजीविका को बनाए रखने के लिए फल बेचना शुरू कर दिया है. यह उनके लिए बेहद खास मौका था, जब आजिविका के लिए व्यवसाय शुरू किया.

Telangana: Rama Devi, a differently-abled woman from Hyderabad has started selling fruits to sustain her livelihood.



She says, "I lost my husband two years ago and I have three children. For two years, I begged on streets, but now I have set up my business." (28.10.2020) pic.twitter.com/6ZjUbt0UAG