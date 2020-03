कुछ ऐसे प्रसिद्ध कमेंटेटर हर्षा भोगले अप्रत्यक्ष रूप से गायिका कनिका कपूर पर बरसे

भारत में लगातार पैर फैला लगे कोरोना वायरस की खबरों के बीच मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले (Harsha Bhogle) ने अप्रत्यक्ष रूप से केरोना वायरस से पीड़ित गायिका कनिका कपूर (Kanika kapoor) पर निशाना साधा है. बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के हिसाब से भारत में अभी तक पिछले चंद दिनों के भीतर ही 222 लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं. अब यह तो आप जानते ही हैं कि कैसे गायिका कनिका कपूर (Kanika kapoor) अपने गैरजिम्मेदारना रवैये के चलते सोशल मीडिया पर पूरे देश के निशाने पर आ गई हैं. सोशल मीडिया पर कनिका कपूर को देशवासी जमकर कोस रहे हैं. और इस कड़ी आलोचना में अब हर्षा भोगले भी शामिल हो गए हैं. हालांकि, हर्षा ने अप्रत्यक्ष रूप से कनिका कपूर पर निशाना साधा है. हर्षा भोगले अपने ट्विटर अकाउंट से इस माहौल में अभी भी लगातार पार्टियां आयोजित कर रहे या इसमें हिस्सा ले रहे लोगों पर निशाना साधा है.

It is so disappointing when so many people are trying so hard and stupid, literate people coming from infected areas go around partying. A million people can do right but it requires a few silly people to lose the fight. Let us stay vigilant. We are in this together.