तमिलनाडु: खेलते वक्त 25 फुट गहरे बोरवेल में गिरे दो साल के बच्चे सुजीत विल्सन की हुई मौत

तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले स्थित नादुकट्टुपट्टी में शुक्रवार को 25 फुट गहरे बोरवेल में गिरे दो साल के बच्चे सुजीत विल्सन (Sujith Wilson) की मौत हो गई है. विल्सन की मौत की पुष्टि करते हुए एक सरकारी अधिकारी ने कहा, 'विल्सन का शरीर बोरवेल के अंदर बुरी तरह से क्षत-विक्षित हो गया था. हालांकि अधिकारी ने कहा कि बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी मौत हो गई. बच्चे का शव बरामद होने के बाद खुदाई प्रक्रिया रोक दी गई. बता दें, इससे पहले बचाव प्रक्रिया में लगे अधिकारियों ने कहा था कि बच्चे को निकालने में आधा दिन का समय और लगेगा, लेकिन मंगलवार सुबह बोरवेल के अंदर से दुर्गंध आने लगी, जिसके बाद अधिकारियों ने बच्चे की मौत की घोषणा की.

2 साल का बच्चा खेलते वक्त 25 फुट गहरे बोरवेल में गिरा, बचाव कार्य जारी

J. Radhakrishnan,Principal Secretary,Transport Dept: The 2-year-old boy's body is now in decomposed state. We tried our best to rescue him but unfortunately foul smell has started coming from the borewell in which the child had fallen. As of now,digging process has been stopped. https://t.co/kuEgslufOVpic.twitter.com/daNnmVfPBQ