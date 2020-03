पीएम मोदी के संबोधन में तालाबंदी के ऐलान के कयास गलत, मीडिया दहशत पैदा न करे : प्रसार भारती

देश में तेजी से कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे. इसको लेकर अलग-अलग कयास लगाए जा रहे हैं. इसको लेकर प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर ने ट्वीट करके कहा है कि- ''कुछ मीडिया आउटलेट अनुमान लगा रहे हैं कि पीएम मोदी अपने संबोधन में तालाबंदी की घोषणा करेंगे. यह जानकारी गलत है. यह लोगों के मन में अनावश्यक दहशत पैदा करेगा, जबकि इस तरह के समय में यह हमारी आखिरी जरूरत हो सकती है.''

देश में तेजी से कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) गुरुवार को रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कल एक ट्वीट में कहा गया कि, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 मार्च 2020 को राष्ट्र को संबोधित करेंगे, जिसमें वह कोविड-19 (COVID-19) से जुड़े मुद्दों और इससे लड़ने की कोशिशों पर बात करेंगे. एक अन्य ट्वीट में PMO ने कहा कि मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए जारी प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की.

इसमें कहा गया, 'भारत की तैयारियों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई.' बैठक में प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक तंत्र बनाने के लिए व्यक्तियों, स्थानीय समुदायों और संगठनों के साथ सक्रिय रूप से चर्चा करने पर जोर दिया है. उन्होंने साथ ही अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों से कहा कि वे आगे उठाये जाने वाले कदमों पर विमर्श करें.

