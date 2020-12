INS विराट के म्यूजियम में तब्दील होने की आस और धुंधली हुई, युद्धपोत के टूटने की तस्वीर आई सामने

अंत में, शिपब्रेकर्स आगे बढ़े और अपने जहाज के अगले हिस्से को ध्वस्त कर दिया. स्की-जंप कहते हैं जिससे उड़ान भरते हुए लड़ाकू विमान आकाश के लिए छलांग लगते थे, जो दशकों तक भारत का प्रमुख था. अब जो बचा है, वह पोत के आगे के अधिरचना में एक गैपिंग होल है, हालांकि पतवार अपने आप में अक्षुण्ण प्रतीत होती है.

1. And just like that, all hope seems to fade. Despite telling us yesterday that he was still willing to sell Viraat if he got his money ''in one shot,' it appears the Alang ship-breaker has already done the damage. No NOC to allow sale of the ship clearly sealed Viraat's fate. pic.twitter.com/sdFJ023H58