Lockdown-4: केजरीवाल के फैसले पर बोले गंभीर- दिल्ली में सबकुछ खोलना 'डेथ वारंट' जैसा, एक गलत कदम और...

देश के जारी कोरोना संकट के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने लॉकडाउन-4 (Lockdown-4) को लेकर सोमवार शाम को नए दिशा-निर्देश जारी किए. केजरीवाल ने दिल्ली में शर्तों के साथ बस, टैक्सी, कैब, ऑटो, ई रिक्शा, प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों को खोलने की इजाजत दे दी. दिल्ली सरकार के फैसले पर पूर्वी दिल्ली से BJP सांसद गौतम गंभीर ने हमला बोला. गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने कहा कि केजरीवाल सरकार का फैसला दिल्लीवासियों के लिए 'डेथ वारंट' के जैसा है. गौतम गंभीर ने ट्ववीट किया, 'लगभग सभी चीजों को एक साथ खोल देने का फैसला दिल्लीवालों के लिए डेथ वारंट की तरह है. मैं दिल्ली सरकार से बार-बार सोचने का आग्रह करता हूं! एक गलत कदम और सब कुछ खत्म हो जाएगा !!



The decision to open up almost everything in one go can act as a DEATH WARRANT for Delhiites!



I urge Delhi Govt to think again & again! One wrong move & everything will be over!! #DelhiLockdown