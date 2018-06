मुंबई में फिर बारिश की संभावना, कश्मीर घाटी फुहारों से तरबतर

मुंबई में मानसून अब तक नहीं पहुंचा है लेकिन मानसून पूर्व बारिश मुंबई को तरबतर कर रही है. सोमवार को मुंबई में जोरदार बारिश हुई और मंगलवार को भी वर्षा होने की संभावना है. उधर तेज गर्मी से तप रही कश्मीर घाटी में मंगलवार को भारी बारिश हुई. कश्मीर में तेज हवा चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली.मुंबई शहर और उपनगरों में सोमवार की शाम को कई स्थानों पर भारी बरसात हुई. हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि मानसून अब तक मुंबई नहीं पहुंचा है. इसके बावजूद आने वाले कुछ दिनों में मुंबई में भारी बरसात हो सकती है. शहर के कई भागों में सोमवार को बारिश के साथ तेज हवाएं चलीं और बिजली कड़की. कुछ जगहों पर पानी जमा हो गया.यह भी पढ़ें : मुंबई : प्री मॉनसून बारिश में 13 लोगों की मौत

Jammu & Kashmir: Heavy rain and strong wind hit Srinagar: visuals from Dal Lake pic.twitter.com/QNknx9yfWM

#JammuAndKashmir: Heavy rain, strong winds & hailstorm lashes parts of the state, visuals from Rajouri. pic.twitter.com/apDqVhSGhs