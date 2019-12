सावरकर को लेकर राहुल गांधी के बयान पर शिवसेना हुई खफा, कहा- हम नेहरू, बापू को मानते हैं, और आप...

कांग्रेस (Congress) सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के विनायक दामोदर सावरकर (Savarkar) को लेकर शनिवार को दिए गए बयान के बाद एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है. राहुल गांधी ने शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर 'भारत बचाओ रैली' में कहा कि उनका नाम 'राहुल सावरकर' नहीं है, जो माफी मांगेंगे. राहुल ने यह बात अपने 'रेप इन इंडिया' वाले बयान पर बीजेपी (BJP) की माफी मांगने की मांग को लेकर कही. राहुल के इस बयान पर बीजेपी के साथ ही महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ गठबंधन में बैठी शिवसेना (Shiv Sena) ने भी नाराजगी जाहिर कर दी है.

शिवसेना (Shiv Sena) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के तंज पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हिंदुत्व विचारक के प्रति श्रद्धा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता. शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने ट्वीट किया, कि '‘वीर सावरकर न सिर्फ महाराष्ट्र, बल्कि पूरे देश के लिए आदर्श हैं. सावरकर का नाम राष्ट्र और स्वयं के बारे में गौरव को दर्शाता है. नेहरू और गांधी की तरह सावरकर ने भी देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया. ऐसे प्रत्येक आदर्श को पूजनीय मानना चाहिए. इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता.”

दिल्ली में हुई सभा को सम्बोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला तो किया और शाम होते-होते एक बार फिर उनके बयान पर विवाद शुरू हो गया. बलात्कार को लेकर दिए गए अपने बयान पर बीजेपी की ओर से माफी मांगने की मांग पर राहुल गांधी ने कहा कि उनका नाम राहुल गांधी है, 'राहुल सावरकर' नहीं जो वे माफ़ी मांगें.

गिरिराज सिंह का गांधी परिवार पर हमला, कहा- उधार का सरनेम लेने से कोई 'गांधी' नहीं होता

राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने नाराजगी जाहिर की. बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि देखना होगा कि सावरकर को लेकर राहुल गांधी के इस बयान पर शिवसेना क्या कहती है?

Looking forward to seeing Shiv Sena defend Rahul Gandhi for his statement implying that ‘Veer Savarkar was a coward who apologized'!

इसके बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट कर कहा कि वीर सावरकर महाराष्ट्र के ही नहीं देश के देवता हैं, सावरकर नाम में राष्ट्राभिमान और स्वाभिमान है. नेहरू, गांधी जी की तरह वीर सावरकर ने स्वतंत्रता के लिए पूरे जीवन को समर्पित किया. ऐसे प्रत्येक देवता का सम्मान करना चाहिए. यहां कोई समझौता नहीं है. हम पंडित नेहरू, महात्मा गांधी को मानते हैं. आप वीर सावरकर का अपमान मत करो. समझदारों को और कहने की ज़रूरत नहीं है.

महाराष्ट्र में सत्ता में भागीदार शिवसेना और कांग्रेस के रिश्तों में कड़वाहट उभरने लगी है. इससे पहले भी नागरिकता संशोधन बिल को लेकर शिवसेना और कांग्रेस के बीच मतभेद होने की बात सामने आई थी.

'भारत बचाओ' रैली में राहुल गांधी ने कहा- मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं, गांधी है.. मर जाऊंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा

संजय राउत के ट्वीट के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्वीट कर राहुल गांधी के बयान को देशभक्तों का अपमान बताया और उन्हें एक बार फिर से इस बयान के लिए माफ़ी मांगने की बात कही.

Veer Savarkar has sacrificed his entire life for our MatruBhumi. Using such language for him is an insult to all the great patriots and freedom fighters who have sacrificed their lives !

So, Rahul Gandhi must apologise our nation for yet another irresponsible statement !!!