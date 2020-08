गोरक्षकों का आतंक मुस्लिमों को डर के साथ जीने को कर रहा मजबूर : ओवैसी

गुरुवार को किए ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा "गोरक्षकों का आतंक मुसलमानों को ज़िन्दगी का खतरा महसूस करने के लिए मजबूर कर रहा है. इस भीड़ पर तुरंत मुकदमा चलाकर उन्हें सज़ा दी जानी चाहिए. इसके बजाय केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों द्वारा इन्हें मालाएं पहनाई गईं, और अन्य के मुकदमों में गड़बड़ियां की गईं, जिससे वे बरी हुए. ज़ाहिर है, इससे उनकी हिम्मत बढ़ेगी."

Gau rakshak terror is forcing Muslims to live fearing for their lives. These mobs should have been tried & punished immediately. Instead, some of them were garlanded by @PMOIndia's minister & others saw botched prosecutions resulting in acquittals. Obviously they feel emboldened https://t.co/csyhIPsE8n