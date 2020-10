चार साल की बच्ची के 'वंदे मातरम' गायन के वीडियो को पीएम मोदी ने बताया ''प्यारा और सराहनीय''

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम" गाने के लिए मिजोरम की एक चार साल की लड़की की प्रशंसा की है. चार वर्षीय एस्तेर हंमटे (Esther Hnamte) ने इससे पहले मिज़ोरम के मुख्यमंत्री ज़ोरमथांगा (Mizoram Chief Minister Zoramthanga ) समेत लाखों लोगों का ध्यान अपने गायन की ओर खींचा था. छोटी लड़की के यू ट्यूब चैनल पर 73,000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं और 25 अक्टूबर को अपलोड किए गए वीडियो को अब तक पांच लाख से अधिक बार देखा गया है.

Adorable and admirable! Proud of Esther Hnamte for this rendition. https://t.co/wQjiK3NOY0