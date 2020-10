इस बर्बर कृत्य की निंदा के लिए शब्द नहीं हैं..." ममता बनर्जी ने हाथरस की घटना पर कहा

ममता बनर्जी ने एक ट्वीट में कहा, "हाथरस में एक युवा दलित लड़की से बर्बर और शर्मनाक घटना की निंदा करने के लिए कोई शब्द नहीं हैं. परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है."

पश्चिम बंगाल की सीएम ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, "इससे भी ज्यादा शर्मनाक है कि पीड़िता के परिजनों के बिना और उनकी अनुमति के बिना इस बेटी की अंतिम संस्कार कर दिया गया. ये वोट के लिए वादे और नारे बुलंद करने वालों को बेनकाब करता है. "

Have no words to condemn the barbaric & shameful incident at Hathras involving a young Dalit girl. My deepest condolences to the family.

More shameful is the forceful cremation without the family's presence or consent, exposing those who use slogans & lofty promises for votes.