चोरों ने किसान के खेत से 30 हजार का प्याज चुराया, पुलिस जांच में जुटी

मंदसौर के रिचा गांव के एक किसान का दावा है कि उसकी प्याज की फसल को चोरों ने खेत से उखाड़कर चोरी कर लिया. एएसपी ने कहा, "उन्होंने शिकायत दर्ज की है कि 30000 रुपये की प्याज की फसल चोरी हो गई है. एसएचओ खेत में गए हैं, उनके लौटते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी" बता दें कि प्याज की कीमतें तकरीबन हर किसी की आंखों में आंसू ला चुकी हैं. दिल्ली में कुछ खुदरा बाजारों में तो प्याज की कीमत 100 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है. जब भी प्याज के दाम (Onion Prices) बढ़ते हैं, लगभग हर भारतीय घर प्रभावित हो जाता है. आजकल प्याज की कीमत लगभग 70-80 रुपये प्रति किलो है, जिसके बाद आम जनता का सब्जियों का बजट बिगड़ा हुआ है. \

MP: A farmer in Richha village of Mandsaur claims that his onion crop was uprooted & stolen from farm, by thieves. ASP says "He has filed complaint that onion crop worth Rs 30000 has been stolen. SHO has gone to his farm, further action will be taken as soon as he returns."(3.12) pic.twitter.com/kb2B4fDjZZ