इस बच्ची का साहस बना सबके लिए प्रेरणा, सिर्फ एक हाथ से छात्रों के लिए सिले मास्क...

कर्नाटक के उदूपी जिले की छठीं कक्षा की छात्रा सिंधुरी एक हाथ के बिना ही पैदा हुईं थीं. इसके बावजूद भी वे मास्क सिलने से नहीं रुकीं. कोरोनावायरस महामारी के बीच कर्नाटक की एक दस साल की बच्ची ने अपने साहस से बहुत से लोगों को प्रेरित किया है. दरअसल यह स्काउट और स्कूल की गाइड विंग का लक्ष्य था कि छात्रों को मास्क बांटे जाएंगे. छात्रा सिंधुरी ने बताया कि उन्होंने 15 मास्क सिले हैं. शुरुआत में वे सिर्फ एक हाथ से सिलाई करने से हिचक रही थी लेकिन उनकी मां ने मदद की जिसके बाद वे ये काम कर सकीं.

