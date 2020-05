पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत पैकेज पर उद्योग जगत ने कुछ इस तरह दी प्रतिकिया...

राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया. पीएम ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपये का यह पैकेज 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' को नई गति देगा. आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए इसमें सभी पर बल दिया गया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थीं, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब-करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है. ये पैकेज भारत की GDP का करीब-करीब 10 प्रतिशत है.

This was the PM's Carpe Diem (Seize the Day) speech; an opportunity to change the narrative from ‘Survival' to ‘Strength.' We will know tomorrow whether or not this is going to be a transformational moment like 1991. What I also believe is I won't get much sleep tonight!