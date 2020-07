यह सच नहीं बदलेगा, भारत-चीन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते : चीन

नई दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज़ स्टडीज़ (ICS) द्वारा 'चाइना-इंडिया रिलेशन्स : द वे फॉरवर्ड' विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करने की जानकारी देते हुए चीन के राजदूत सुन वीडॉन्ग ने अपने ट्विटर एकाउंट पर बताया, "दुनियाभर में शांति बनाए रखना और साझा विकास को बढ़ावा देना चीन की कूटनीति का मूलभूत लक्ष्य रहा है... 70 शाल पहले PRC की स्थापना के समय से ही हमने पड़ोसियों से अच्छे दोस्ताना रिश्ते चाहे हैं, पड़ोसियों के साथ विकास की ख्वाहिश की है, और सहयोग को बढ़ाते हने की दिशा में काम किया है..."

To move #China-#India relations forward, I believe that we need to straighten our views on several key issues. First, #China is committed to peaceful development, and is not a“strategic threat”to #India.