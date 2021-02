60 से अधिक और 45 से अधिक उम्र के बीमार लोगों को 1 मार्च से लगेगा कोरोना टीका: केंद्र

कोरोना के मामले बढ़े तो केंद्र ने 5 राज्यों को लिखी चिट्ठी, कहा- इन लोगों को फौरन लगाएं वैक्सीन

From March 1, people above 60 years of age and those above 45 years of age with comorbidities will be vaccinated at 10,000 govt & over 20,000 private vaccination centres. The vaccine will be given free of cost at govt centres: Union Minister Prakash Javadekar#COVID19pic.twitter.com/Rxhkkk8eSC