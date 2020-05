संत देव प्रभाकर शास्त्री पंचतत्व में विलीन, लॉकडाउन के दौरान उमड़ी हजारों भक्तों की भीड़

देश के जाने माने गृहस्थ संत देव प्रभाकर शास्त्री दद्दाजी सोमवार को कटनी स्थित दद्दाधाम में पंचतत्व में विलीन हो गए. उनकी अंतिम यात्रा में नेता-अभिनेता सहित हजारों भक्त उमड़े. हालांकि जिला प्रशासन ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ. कलेक्टर शशि भूषण सिंह और पुलिस अधीक्षक ललित शाक्यवार ने राज्य शासन की ओर से पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी.



Thousands gathered in Katni during the last rites of noted spiritual leader ''Daddaji'', including politicians from congress-BJP, violating #SocialDistancing norms @ndtv@SreenivasanJain@ndtvindia#Lockdown4#lockdown4guidelines#COVID19#MigrantWorkers@INCIndia@BJP4Indiapic.twitter.com/ihro2RRN7a