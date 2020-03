अमित शाह की कोलकाता रैली में लगे थे 'देश के गद्दारों को, गोली मारो...' के नारे, 3 BJP कार्यकर्ता गिरफ्तार

गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) बीते रविवार कोलकाता में थे. यहां उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) से जुड़े लोगों के भ्रम दूर करने को लेकर दो रैलियों को संबोधित किया. शाह ने निगम चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रचार अभियान का आगाज करते हुए एक कैंपेन सॉन्ग को रिलीज किया. उन्होंने शहर में कई अलग-अलग कार्यक्रमों में भी शिरकत की. गृह मंत्री की रैली के दौरान एक बार फिर भड़काऊ नारे सुनाई दिए. यहां दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) द्वारा एक जनसभा में दिया गया नारा, ' देश के गद्दारों को, गोली मारो...को' सुनाई दिया. अब पुलिस ने इसपर कार्रवाई करते हुए तीन बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है.

मिली जानकारी के अनुसार, रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने नागरिकता कानून के समर्थन में बात की और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) पर इस कानून को रोकने के लिए 'दंगों को भड़काने' और 'ट्रेनों को जलाने' का आरोप लगाया. मौके से मिली वीडियो फुटेज में लोगों को भगवा रंग के कपड़े पहने और BJP के झंडे लहराते हुए नारे लगाते देखा जा सकता है. इस दौरान लोगों को यह कहते सुना जा सकता है, 'उन सभी को गोली मार दो जो देश को धोखा दे रहे हैं.'

West Bengal: Three BJP workers arrested after a complaint was registered at New Market Police Station against them for raising 'desh ke ghaddaron ko...' slogans in Esplanade area in Kolkata yesterday.