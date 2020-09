तिरुपति से सांसद बी. दुर्गा प्रसाद राव का निधन, पीएम मोदी और सीएम जगन मोहन ने दी श्रद्धांजलि

आंध्र प्रदेश के तिरुपति से सांसद बी. दुर्गा प्रसाद राव का निधन हो गया है. मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने सांसद दुर्गा प्रसाद राव के निधन पर शोक व्यक्त किया है. मु्ख्यमंत्री ने सांसद के बेटे से फोन पर बातचीत की और परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त की. पीएम मोदी ने भी लोकसभा सांसद के निधन पर शोक व्यक्त किया. पीएम ने ट्वीट किया, ''वे एक अनुभवी नेता था. उनका आंध्र प्रदेश की प्रगति मे अहम योगदान है. मैं दुख की इस घड़ी में परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं.ओम शांति.''

