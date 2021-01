TMC मना रही स्थापना के 23 साल, ममता ने कहा- 'मां-माटी-मानुष और कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद'

बनर्जी ने ट्वीट किया, ‘आज तृणमूल कांग्रेस की स्थापना के 23 वर्ष हो गए, मैं एक जनवरी 1998 में शुरू किए गए सफर को पीछे पलटकर देखती हूं. ये वर्ष बेहद संघर्ष भरे रहे लेकिन इस दौरान हम लोगों के लिए संघर्ष की अपनी प्रतिबद्धता पर डटे रहे और अपने उद्देशयों को हासिल करते रहे.'

राज्य में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं और पार्टी ने सत्ता में अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं ऐसे में मुख्यमंत्री ने राज्य को बेहतर बनाने के अपने संघर्ष को जारी रखने का प्रण किया.

उन्होंने लिखा, ‘तृणमूल कांग्रेस के स्थापना दिवस पर मैं अपनी मां-माटी-मानुष का और अपने सभी कार्यकर्ताओं का दिल से आभार व्यक्त करती हूं जो बंगाल को प्रतिदिन बेहतर और मजबूत बनाने में लगातार हमारे संघर्ष में शामिल हैं. तृणमूल परिवार आने वाले वक्त में भी इसी प्रण के साथ आगे बढ़ेगा.'

On #TMCFoundationDay, I extend my sincere gratitude to our Maa-Mati-Manush and all our workers who continue to fight with us in making Bengal better and stronger each day.



The Trinamool family will carry on with this resolve for times to come! (2/2)