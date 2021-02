ममता बनर्जी सरकार के मंत्री जाकिर हुसैन पर रेलवे स्टेशन पर हुआ बम से हमला, हाथों-पैरों में आई गंभीर चोटें

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इस घटना की निंदा की है. उन्होंने ट्वीट किया है कि मुर्शिदाबाद जिले के निमटीटा रेलवे स्टेशन पर मंत्री जी पर हुए हमले की निंदा करता हूं. इस घटना से चिंतित हूं, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है.

मिली जानकारी के मुताबिक- राज्यसरकार में श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन मुर्शिदाबाद जिले में निमटीटा रेलवे स्टेशन पर कोलकाता जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे थे कि तभी अज्ञात हमलवारों ने मंत्री पर बम से हमला किया. हमलावर के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में मंत्री अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ स्टेशन की ओर जा रहे थे कि तभी पीछे से अचानक धमाका होता है और चिल्लाने की आवाजें आती हैं.

Attack on WB Minister Jakir Hossain at Nimtita railway station, Murshidabad, reprehensible.



Concerned at increasing rise in violence that has no place in democracy.



Time @WBPolice@HomeBengal administration @MamataOfficial to act fast as per law.