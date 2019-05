पहनावे को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर आईं नई-नवेली सांसद मिमी और नुसरत

फिल्मी दुनिया से राजनीति में कदम रखने वाली मिमी चक्रवर्ती (Mimi Chakraborty) और नुसरत जहां (Nusrat Jahan) की एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है. इस तस्वीर में तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) से नवनिर्वाचित दोनों सांसद वेस्टर्न लुक में दिखाई दे रही हैं. बस इसी पहनावे को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है. हांलाकि कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी किया है. एक यूजर ने कमेंट में लिखा कि संसद कोई फोटो स्टूडियो नहीं है. एक अन्य यूजर ने इन्हें पद के लिए अयोग्य बता दिया. वहीं सी वोटर के संस्थापक यशवन्त देशमुख ने नवनिर्वाचित सासंदों की तारीफ करते हुए उन्हें युवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया है. उन्होंने ट्विटर पर कहा कि भारत को अगली पीढ़ी का नेतृत्व मिला है.

Even I just can't unsee this.



Absolutely classy, adorable, fresh, young, dynamic next-gen leadership that India has got.



She represents her generation. And she must wear this identity proudly on her sleeves. https://t.co/mEIUKuWovs