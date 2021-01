तृणमूल कांग्रेस के विधायक अरिंदम भट्टाचार्य कुछ ही देर में BJP में शामिल होंगे

इससे पहले पार्टी के कद्दावर नेता रहे शुवेंदु अध‍िकारी समेत कुछ नेता पहले ही तृणमूल कांग्रेस छोड़ कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं. ममता बनर्जी ने शुवेंदु अध‍िकारी के गढ़ नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर इस राजनीतिक लड़ाई को और रोचक बना द‍िया है. वहीं अध‍िकारी ने भी कहा है कि अगर वो ममता बनर्जी को 50 हजार से कम वोटों से हराने में नाकाम रहे तो राजनीति छोड़ देंगे.

इसके इतर, आज आदित्य बिड़ला ग्रुप के सीनियर वाइस-प्रेसिडेंट रंजन बनर्जी ने भी बीजेपी जॉइन कर लिया. उन्होंने बीजेपी जॉइन करने के बाद कहा कि वो राज्य में उद्योग बढ़ाना चाहते हैं, ताकि यहां लोगों को नौकरियां मिलें.

West Bengal: Ranjan Banerjee, senior Vice-President of Aditya Birla Group, joins BJP in Kolkata.



"I thank BJP for giving me this opportunity to serve the people of the state. We need to bring industries here so that people can get employment," he says. pic.twitter.com/ZCulTuLrse