TMC ने वीडियो ट्वीट कर पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा- 'बेस्ट एक्टर अवॉर्ड गोज टू...'

तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने पीएम मोदी पर एक बार फिर तंज किया है. टीएमसी ने ऑस्कर पुरस्कार से जुड़ा एक एडिटेड वीडियो ट्वीट किया. इस वीडियो में ज्यूरी के लोग पीएम मोदी को बेस्ट एक्टर अवॉर्ड देने की घोषणा कर रहे हैं. खास बात यह है कि इस वीडियों में टीएमसी से कुंभ में पीएम मोदी द्वारा सफाईकर्मियों के पैर पखारते हुए दिखाया गया है. इस एडिटेड वीडियो के आखिर में पीएम मोदी की तस्वीर भी दिखाई गई है जिसमें वह ऑस्कर पुरस्कार के साथ दिख रहे हैं. इसके साथ ही एक कैप्शन भी इस्तेमाल किया गया है जिसमें लिखा है कि बेस्ट एक्टर अवॉर्ड गोज टू..

