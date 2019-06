बांग्लादेशी अभिनेत्री अंजू घोष के BJP में शामिल होने पर TMC ने उड़ाया मजाक, कहा- WOW! इंटरनेशनल पार्टी

बांग्लादेशी अभिनेत्री अंजू घोष (Anju Ghosh) के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब उनकी नागरिकता को लेकर सवाल उठने लगे हैं. इस पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की विपक्षी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने निशाना साधा है. तृणमूल कांग्रेस के दिप्तांसु चौधरी (Diptansu Chaudhury) ने बीजेपी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये असल इंटरनेशनल पार्टी है. उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष (Dilip Ghosh) को टैग करते हुए ट्वीट पर लिखा, ''जल्द भारतीय जनता पार्टी से बांग्लादेशी जनता पार्टी. ये तो राइट च्वाइस है दिलीप घोष जी. बांग्लादेशी अभिनेत्री ने ज्वाइन की बीजेपी. WOW! असल इंटरनेशनल पार्टी.''

Soon from Bhartiya Janata to Bangladeshi Janata Party ...... Yeh toh right choice , @DilipGhoshBJP ji. Bangladeshi actress joins @BJP4India . Wow. Truly international party????????. pic.twitter.com/9O7sjMfFWx