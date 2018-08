तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने 11 अगस्त को एक जन रैली में उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान देने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को कानूनी नोटिस भेजा. उनके वकील संजय बसु ने कहा कि कानूनी नोटिस में शाह से लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कथित रूप से मानहानि वाले बयान देने के लिए माफी मांगने को कहा गया है.यह भी पढ़ें : ममता बनर्जी के गढ़ में बोले अमित शाह- TMC के शासन को बंगाल से उखाड़ फेंकना है बसु ने शाह से 'नोटिस मिलने के 72 घंटे के अंदर एक उचित संवाददाता सम्मेलन कर मेरे मुवक्किल के खिलाफ दिए गए उग्र एवं दुर्भावनापूर्ण बयान वापस लेते हुए बिना शर्त के माफी मांगने' को कहा. नोटिस में शाह से कहा गया कि उन्होंने अपने भाषण के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के 'भतीजे' के खिलाफ हल्के तौर पर इशारा करते हुए गंभीर आरोप लगाए.

Trinamool Congress MP Abhishek Banerjee sent a legal notice to Bharatiya Janata Party president Amit Shah for his alleged defamatory statements and insinuations in August 11 rally



