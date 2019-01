नागरिकता संशोधन बिल का विरोध : संसद में आज 'पीएम मोदी' ने TMC सांसदों पर बरसाई 'छड़ी'

असम में नागरिकता संशोधन बिल 2016 के विरोध में टीएमसी और AIUDF के सांसदों ने प्रदर्शन किया है. इस बिल के विरोध में आज संसद में टीएमसी सांसदों ने अनोखा प्रदर्शन किया है. सभी सांसदों में से एक ने पीएम मोदी के चेहरे वाला मुखौटा लगा लिया और एक छड़ी लेकर बाकी सांसदों की 'छड़ी से पिटाई' कर डाली. आपको बता दें कि इस बिल के मुताबिक नागरिकता के लिए रहने की अवधि को 11 साल से कम कर 6 साल करने का प्रस्ताव रखा गया है. इसके साथ ही अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैन, पारसियों और ईसाइयों को बिना वैध दस्तावेज के भारतीय नागरिकता देने का प्रस्ताव भी है.

टीएमसी सांसद इस बिल का विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि इससे असम में इसे स्थानीय और मूल नागरिकों अधिकार और पहचान का संकट खड़ा हो जाएगा.

All India Trinamool Congress (TMC) MPs protest against the Citizenship Amendment Bill, 2016 in the Parliament premises. pic.twitter.com/jlww8BjFfO