अमित शाह पर TMC का पलटवार- Tweet कर इस बात की दिलाई याद...

मंगलवार को टीएमसी नेता ममता बनर्जी की वही फोटो शेयर करते हुए बीजेपी पर हमला किया. टीएमसी ने अपने ट्वीट में लिखा, ' अमित शाह, जिन्होंने खुद इस देश की समावेशिता को खतरे में डाला है, वो बंगाल की संस्कृति को पुन:स्थापित करने की बात कह रहे हैं. क्या उन्हें याद नहीं वो ममता बनर्जी ही थीं जिन्होंने विद्यासागर जी की मूर्ति को पुन:स्थापित करवाया था जिन्हें उनके आदमियों ने उनके सामने ही तोड़ा था. #बंगालरिजेक्ट्सअमितशाह '

.@AmitShah, someone who's himself put the inclusivity of India in danger, talks about 'restoring' the culture of #Bengal. Doesn't he remember, it was @MamataOfficial who restored statue of Vidya Sagar, vandalised by his men in front of his own eyes.#BengalRejectsAmitShahpic.twitter.com/MO8LVl5OXv