स्टेन स्वामी को क्यों नहीं दिया गया स्ट्रॉ और सिपर, NIA का 10 प्वाइंट्स में जवाब

रविवार को एजेंसी ने 10 बिंदुओं में विभाजित 473 शब्दों वाली एक रिपोर्ट में एजेंसी ने कहा है कि उसने लगभग दो महीने पहले हुई गिरफ्तारी के दौरान स्वामी के पास से स्ट्रॉ और सिपर को कभी जब्त नहीं किया. एजेंसी ने कहा, "एनआईए ने स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में अपनी व्यक्तिगत खोज की थी और ऐसा कोई स्ट्रॉ और सिपर नहीं मिला था." एजेंसी ने आगे कहा, "जैसा कि आरोपी न्यायिक हिरासत में था, मामला उसके और जेल अधिकारियों के बीच था जो महाराष्ट्र राज्य प्रशासन के अंतर्गत आता है."

आगे कहा गया है, "यह दावा किया जाना कि एनआईए ने आरोपी स्टेन स्वामी से स्ट्रॉ और सिपर बरामद किया और अदालत से स्टेन स्वामी को उन्हें तलोजा सेंट्रल जेल में एक स्ट्रॉ और सिपर की अनुमति देने वाली याचिका पर जवाब देने के लिए हमने 20 दिन का समय मांगा है ये गलत, असत्य और शरारतपूर्ण हैं, चूंकि एनआईए ने आरोपी से कोई स्ट्रॉ और सिपर बरामद नहीं किया और न ही उक्त आवेदन में जवाब दाखिल करने के लिए 20 दिन का समय मांगा."

