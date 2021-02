दिल्ली में कोहरा, उत्तर भारत में कम होती ठंड, जानें- आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम

बुधवार को पंजाब के अमृतसर में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि लुधियाना में न्यूनतम तापमान 7.8 तथा पटियाला में 8.4 डिग्री सेल्सियस रहा.पठानकोट (9.2 डिग्री सेल्सियस), बठिंडा (8.5 डिग्री सेल्सियस), फरीदकोट (10.2 डिग्री सेल्सियस) में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहा. हरियाणा के अंबाला में न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस जबकि हिसार में 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं करनाल (7.8 डिग्री सेल्सियस), नारनौल (8 डिग्री सेल्सियस), रोहतक (11.6 डिग्री सेल्सियस), भिवानी (11.7 डिग्री सेल्सियस) और सिरसा (8.3 डिग्री सेल्सियस) में भी न्यूनतम तापमान औसत से अधिक रहा.

Delhi: Fog shrouds parts of the national capital; visuals from near Singhu border. pic.twitter.com/j7EBComVYI