पेट्रोल के दामों को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा - ‘समझदार’ ने उत्पाद शुल्क ही बढ़ा दिया’

अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में कच्‍चे तेल की कीमतों (Fuel Prices) में भारी गिरावट के बावजूद हाल ही में देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गई बढ़ोतरी को लेकर पूर्व कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) पर तीखा हमला किया. राहुल गांधी ने कहा कि अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर दामों में गिरावट का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने की उनकी सलाह को नजरंदाज कर दिया गया.

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 'तीन दिन पहले ही मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय से निवेदन किया था कि अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर तेल के दामों में गिरावट का लाभ आम लोगों तक पहुंचाया जाए और पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की जाएं. लेकिन इस सलाह को मानने की बजाय, हमारे समझदार ने ईंधन पर एक्‍साइज ड्यूटी बढ़ा दी.'

अपने ट्वीट में उन्‍होंने एक वीडियो भी अटैच किया है जिसमें देखा जा सकता है कि अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर तेल कीमतों में भारी गिरावट से जुड़े एक रिपोर्टर के सवाल से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कथित तौर पर बचती दिख रही हैं.

Just 3 days ago I had requested @PMOIndia to pass on the benefit of the global oil price crash to Indian consumers, by slashing the prices of petrol & diesel in India. Instead of heeding this advice, our genius has gone and hiked #exciseduty on fuel! pic.twitter.com/lGEQosS9JE

सरकार ने शनिवार को पेट्रोल और डीजल पर 3 रुपये पति लीटर की दर से एक्‍साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी कर दी थी जिससे उसे 39000 करोड़ रुपये का अतिरक्‍त राजस्‍व प्राप्‍त होगा. 2014-15 की तरह ही इस बार भी सरकार ने अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर तेल कीमतों में भारी गिरावट का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंचाने के अपने कदम को दोहराया.

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने बुधवार को आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने में व्यस्त हैं. ऐसे में इस सप्ताह कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट की ओर उनका ध्यान नहीं गया है. गांधी ने ट्वीट किया था, ‘‘पीएमओइंडिया, जब आप एक चुनी हुई कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे थे उस समय आप वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई 35 प्रतिशत की गिरावट को नहीं देख पाए.''

Hey @PMOIndia , while you were busy destabilising an elected Congress Govt, you may have missed noticing the 35% crash in global oil prices. Could you please pass on the benefit to Indians by slashing #petrol prices to under 60₹ per litre? Will help boost the stalled economy.