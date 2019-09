BJP नेता की गुंडागर्दी: टोल टैक्स मांगने पर कर्मचारी को जमकर पीटा, देखें वायरल VIDEO

मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में टोल मांगे जाने पर भड़के एक स्थानीय भाजपा नेता ने टोल बूथ में घुसकर एक कर्मचारी की कथित तौर पर पिटाई कर दी. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. बाणगंगा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि मामले के मुख्य आरोपी की पहचान नरेंद्र सिंह पंवार के रूप में हुई है. वह जिले के एक गांव की सरपंच का पति और स्थानीय भाजपा नेता है. वह खुद भी सरपंच और सांसद प्रतिनिधि रह चुका है.

Sub-Inspector,Nidhi Mittal: A booth operator was beaten up by 2 people at Mahakaleshwar Toll in Indore, one man's name is Narendra Singh Pawar&another is Shekhar Singh Pawar. Search on for accused;yet to be identified who are these people,Case registered.'' (08-09) #MadhyaPradeshhttps://t.co/jkNy9QY4rDpic.twitter.com/Mm5h69q8jk