बीजेपी सांसद ने एक्टिविस्ट दिशा रवि की तुलना आतंकी बुरहान वानी और अजमल कसाब से की

उन्होंने ट्वीट किया, 'बुरहान वानी 21 साल के थे. अजमल कसाब 21 साल के थे. उम्र केवल एक संख्या भर है. कोई भी कानून से ऊपर नहीं है. कानून अपना काम करेगा. अपराध, अपराध ही होता है. #DishaRavi'

Burhan Wani was a 21-year-old.



Ajmal Kasab was a 21-year-old.



Age is just a number!



No one is above the law.



Law will take its own course.



A Crime is a crime is a crime is a crime.#DishaRavi