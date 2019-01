Top 5 News: जींद उपचुनाव में नहीं चला कांग्रेस का ट्रंप कार्ड, टीम इंडिया ने बना डाला शर्मनाक रिकॉर्ड

राजस्थान की रामगढ़ विधानसभा पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है. कांग्रेस की उम्मीदवार साफिया जुबैर खान को 83311 वोट मिले हैं तो वहीं भाजपा 71083 को वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रही. बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जगत सिंह को केवल 24156 वोट ही मिल पाए. नतीजों का ऐलान होने से पहले भाजपा के उम्मीवार सुखवंत सिंह मतदान केंद्र छोड़कर चले गए थे, उन्होंने उस दौरान कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने हमारे वोट काटे हैं, जिसकी वजह से हम हार गए. बता दें, सात दिसम्बर को राजस्थान विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पूर्व रामगढ़ विधानसभा (Ramgarh Election News) क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिये गये थे. यहां दो महिलाओं समेत कुल 20 उम्मीदवार मैदान में थे. बहुजन समाजवादी पार्टी ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री नटवर सिंह के पुत्र जगत सिंह को चुनाव मैदान में उतारा था, जबकि सत्ताधारी कांग्रेस ने अलवर की पूर्व जिला प्रमुख साफिया जुबैर खान को और भाजपा ने पूर्व प्रधान सुखवंत सिंह को मैदान में उतारा था.

IND vs NZ: टीम इंडिया ने बना डाला ये शर्मनाक रिकॉर्ड, लोगों ने उड़ाया मजाक, बोले- क्या दिखा दिया सुबह-सुबह

भारत और न्यूजीलैंड (India Vs New Zealand) के बीच चौथे वनडे (Ind Vs NZ 4th ODI) में टीम इंडिया के बल्लेबाज बुरी तरफ फ्लॉप रहे. भारतीय क्रिकेट फैन्स ने जैसे ही सुबह-सुबह टीवी खोली और मैच का स्कोर देखा तो उनके होश उड़ गए. टीम इंडिया सिर्फ 92 रन ही बना सकी और ऑल आउट हो गई. 2019 में टीम इंडिया का सबसे कम स्कोर यही रहा है. टीम इंडिया के बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप हुए. टीम इंडिया में न विराट कोहली हैं और न एमएस धोनी हैं. उनकी बगैर टीम इंडिया ने शर्मनाक परफॉर्मेंस दी. टीम इंडिया ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड बना डाला है. वनडे में टीम इंडिया का ये 7वां सबसे कम स्कोर बनाया है.