TOP 5 NEWS: पोखरण से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दो टूक, महबूबा मुफ्ती की बेटी ने अमित शाह को लिखा खत

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान से चल रहे तनाव के बीच भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पोखरण में कहा है कि आज हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी 'No First Use', लेकिन आगे क्या होगा ये हालात बताएंगे. पोखरण दौरे पर गए राजनाथ सिंह ने कहा, 'आज तक हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी No First Use' है. भविष्य में क्या होगा यह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा.' रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पोखरण में अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि भी दी.

सिंह ने कहा, 'यह एक संयोग है कि आज मैं जैसलमेर में इंटरनेशनल आर्मी स्काउट कम्पीटिशन के लिए आया था और आज ही अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि है. इसलिए, मुझे लगा कि मुझे पोखरण की धरती पर ही उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए.' बता दें, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब मई 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था. पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

SC में अनुच्छेद 370 पर याचिका: CJI ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार, पूछा- ये किस तरह की याचिका है?

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है. याचिकाकर्ता एमएल शर्मा को सीजेआई रंजन गोगोई ने याचिका में गलती होने पर फटकारा है. सीजेआई ने पूछा कि ये किस तरह की याचिका है, इसमें क्या फाइल किया गया है. याचिका लें और दूसरी याचिका दाखिल करें. याचिका पर CJI रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबड़े और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच सुनवाई कर रही है.



सीजेआई ने याचिकाकर्ता से पूछा, 'आप क्या चाहते हैं? आपने क्या फाइल किया है कुछ नहीं पता. हम आपकी याचिका तकनीकी आधार पर ही खारिज कर सकते हैं. लेकिन ऐसे मामलों में हम ये नहीं करना चाहते. इस तरह की 6 और भी याचिकाएं हैं, उन पर भी इसका असर पड़ सकता है.' सीजेआई ने कहा कि आप याचिका को वापस लें और संशोधित याचिका दाखिल करें.इस पर शर्मा ने कहा कि मैं दो दिनों में दूसरी याचिका दाखिल करूंगा.

महबूबा मुफ्ती की बेटी ने गृहमंत्री को लिखा खत- पशुओं की तरह किया कैद, मीडिया से बात करने पर परिणाम भुगतने की दी धमकी

कश्मीर घाटी में लॉकडाउन को 12 दिन हो गए हैं, लेकिन कई पार्टियों के नेता अभी भी गिरफ्तार हैं. दो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया था. महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा जावेद ने एक वॉयस मैसेज जारी किया है, उसमें उसने कहा है कि उसे भी हिरासत में लिया गया और उसे धमकी दी गई कि अगर उसने दोबारा मीडिया से बात की तो इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे.

इल्तिजा ने कहा कि उसने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा है. जावेद ने गृहमंत्री को लिखे खत में कहा है, 'आज जब बाकी देश भारत का स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, कश्मीरियों को जानवरों की तरह कैद कर दिया गया और उन्हें बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित किया गया है.'

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने की प्रधानमंत्री मोदी की तीन बातों की तारीफ

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की तारीफ की है जो 15 अगस्त को लाल किले से दिया था. पी. चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के तीन घोषणाओं का सभी को स्वागत करना चाहिए. जिनमें छोटा परिवार देशभक्ति का कर्तव्य, वेल्थ क्रिएटर्स का सम्मान और प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक. आम तौर पर पी. चिदंबरम पीएम मोदी और उनकी सरकार की बड़े आलोचकों के तौर पर जाने जाते हैं. लेकिन अब उनका पीएम मोदी के भाषण की तारीफ करना कई लोगों को हैरान कर सकता है.

जब भी आर्थिक नीतियों के मुद्दे पर पी. चिदंबरम संसद से लेकर अखबारों तक में मोदी सरकार को जमकर घेरा है. हालांकि इसी ट्वीट के साथ उन्होंने यह भी लिखा है कि वे उम्मीद करते हैं कि वित्त मंत्री, उनके टैक्स अधिकारियों की फौज और जांचकर्ता पीएम मोदी के संदेश को साफ तौर पर सुना होगा. यहां पर पी. चिदंबरम 'वेल्थ क्रिएटर्स के सम्मान' वाली बात का इशारा कर रहे थे.

जम्मू और कश्मीर मुद्दे पर भड़कीं बॉलीवुड एक्ट्रेस, ट्वीट कर कहा - क्या यही थी अनुच्छेद 370 हटाने की वजह?

जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) से अनुच्छेद 370 (Article 370) हटने के बाद से लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. इसके अलावा लगातार कई बॉलीवुड कलाकार भी ट्वीट कर कह रहे हैं कि वह कश्मीर में मौजूद अपने परिवार वालों से बात नहीं कर पा रहे हैं और उनसे किसी भी तरह का संपर्क नहीं बना पा रहे हैं. हाल ही में इस मुद्दे को लेकर गौहर खान (Gauhar Khan) ने भी ट्वीट किया है.

अपने ट्वीट के जरिए गौहर खान (Gauhar Khan) ने कश्मीरी लोगों के प्रति चिंता जाहिर करते हुए अनुच्छेद 370 हटाने का अर्थ पूछा है. जम्मू और कश्मीर में जारी पाबंदियों के बीच गौहर खान (Gauhar Khan) का ट्वीट सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है.