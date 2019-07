Top 5 News: आज भी जारी है कर्नाटक का सियासी नाटक, प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस ने लिया हिरासत में

कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला द्वारा मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को शुक्रवार दोपहर तक विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहे जाने के बीच प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ने इस गठबंधन सरकार के गिर जाने का अनुमान व्यक्त किया और कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करने के बाद भावी कार्यक्रम तय करेगी. राज्यपाल ने मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को शुक्रवार डेढ़ बजे तक विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा था.

बीएस येदियुरप्पा ने यहां पत्रकारों से कहा, "खासकर आज कांग्रेस जद (एस) सरकार के कुशासन का अंत हो जाएगा. मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी अपना विदाई भाषण देंगे, हम उसे (भाषण को) ध्यान से सुनेंगे." उन्होंने कहा, "सदन की आज की कार्यवाही के नतीजे के आधार पर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से चर्चा करेंगे और भावी कार्यक्रम तय करेंगे." उन्होंने कहा कि शुक्रवार कर्नाटक में बीजेपी के लिए अच्छा दिन होगा. उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा. पूरी खबर पढ़ें

सोनभद्र नरसंहार: मृतकों के परिजनों से मिलने जा रहीं प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हुए नरसंहार के मृतकों के परिजनों से मिलने जा रहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को रास्ते में रोक लिया गया. इसके विरोध में प्रियंका गांधी मिर्जापुर में ही धरने पर बैठ गई हैं. धरने पर बैठने के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. हिरासत में लिए जाने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे सोनभद्र जाना है. जहां ये ले जाएंगे, वहां जाऊंगी. प्रियंका गांधी के साथ उनके समर्थक भी सड़क पर बैठे थे. उनके समर्थकों ने यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

बता दें. बुधवार को सोनभद्र जिले में भूमि विवाद को लेकर हुई हिंसा में 10 लोगों की हत्या हो गई थी, जबकि 24 से भी अधिक लोग घायल हो गए थे.

'जन आशीर्वाद यात्रा' पर आदित्‍य ठाकरे, संजय राउत ने कहा- अगला मुख्‍यमंत्री शिवसेना से होगा

महाराष्ट्र सरकार में BJP की सहयोगी शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के पुत्र तथा शिवसेना की युवा इकाई के मुखिया आदित्य ठाकरे ने गुरुवार को राज्य के जलगांव से 'जनाशीर्वाद यात्रा' की शुरुआत की और 'नया महाराष्ट्र' बनाने का आह्वान किया. उनका कहना है, यह यात्रा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र वोट मांगने का अभियान नहीं, बल्कि उनके लिए 'तीर्थ यात्रा' है.

आदित्य ठाकरे के मुताबिक, राज्य में सितंबर-अक्टूबर में विधानसभा चुनाव करवाए जा सकते हैं. इस यात्रा के दौरान NDTV ने उनके साथ खास बातचीत की, जिसमें वह मुख्यमंत्री पद पर खुद की दावेदारी के बारे में भी बोले.

NDTV की खबर का असर: अब गरीब रथ से छेड़छाड़ नहीं, न बढ़ेगा किराया, न बदलेगी ट्रेन की सूरत

गरीब रथ (Garib Rath) ट्रेन पहले की तरह चलती रहेगी. इसमें ना ही किराया बढ़ाया जाएगा और ना ही कम्पोजीशन से ही कोई छेड़छाड़ होगी. एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है. नॉर्थन रेलवे की जिन दो ट्रेनों का कम्पोजीशन बदला गया था उसको फिर से 4 अगस्त से बहाल किया जाएगा.

बता दें कि पहले खबर आई थी कि कम पैसे में एसी ट्रेन में सफर करने का सपना साकार करने वाली गरीब रथ ट्रेन का भविष्य संकट में है और रेल मंत्रालय इस ट्रेन को बंद करने की तैयारी में है. इस कड़ी में हफ्तेभर के भीतर दो गरीब रथ ट्रेनों के कम्पोजीशन भी बदल दिए गए थे.

The Lion King Movie Review: बॉलीवुड स्टाइल रिवेंज ड्रामा है 'द लॉयन किंग'

हॉलीवुड (Hollywood) की फिल्म में बॉलीवुड (Bollywood) मसाला देखने को मिले तो क्या कहने. ऐसा ही कुछ हॉलीवुड फिल्म 'द लायन किंग (The Lion King)' में देखने को मिलता है. डिज्नी की लाइव एक्शन फिल्म में न सिर्फ ग्राफिक्स का कमाल है बल्कि एक नकली दुनिया बिल्कुल असली लगती है, और वह भी मुंबइया कहानी के स्टाइल में.

'द जंगल बुक (The Jungle Book)' से दिल जीतने वाले डायरेक्टर जॉन फेवरो (Jon Favreau) की नई पेशकश 'द लॉयन किंग (The Lion King)' भी कुछ कम कमाल नहीं है. 'द लायन किंग (The Lion King)' एक रिवेंज ड्रामा है और ये बाप-बेटे के रिश्ते की कहानी है, बिल्कुल किसी मुंबइया फिल्म की तरह. 'द लायन किंग' हिंदी में मुफासा की डबिंग शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने की है तो सिम्बा की डबिंग आर्यन खान (Aryan Khan) ने की है.