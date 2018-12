टॉप 5 खबरें : महागठबंधन में शामिल हुए उपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी विधायक ने हनुमानजी को बताया मुसलमान

खास बातें दिन की पांच बड़ी खबरें पढ़ेंः उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में शामिल बीजेपी नेता ने हनुमानजी को बताया मुसलमान बीेजपी की पश्चिम बंगाल में रथयात्रा को मिली हरी झंडी

अब चिराग पासवान ने अरुण जेटली को पत्र लिख पूछा- वित्त मंत्री जी बताइये नोटबंदी का क्या फायदा हुआ: सूत्र

लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) और केंद्र सरकार के बीच तल्खी बढ़ते ही जा रही है. सूत्रों के अनुसार एनडीए (NDA) से बाहर होने की अटकलों के बीच पार्टी के नेता चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने नोटबंदी के फायदे को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) को पत्र लिखा है. उन्होंने अपने पत्र में वित्त मंत्री से नोटबंदी (Demonetization) के फायदों के बारे में पूछा है. लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े सूत्रों की मानें तो चिराग पासवान ने इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) और पीएम मोदी (PM Modi) से केंद्र सरकार की उपलब्धियां, विकास के कार्यों, रोजगार और मुद्रा लोन के लाभार्थी आदि का आंकड़ा भी मांगा था जो उन्हें अभी तक उन्हें नहीं मिला है.

BJP विधायक का विवादित बयान, कहा- मुसलमान थे हनुमानजी, देखें VIDEO

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक बुक्कल नवाब (Bukkal Nawab) ने गुरुवार को विवादित बयान दे दिया. बुक्कल नवाब ने भगवान हनुमान जी को मुसलमान बताया है. बुक्कल नवाब का कहना है कि हनुमान जी मुसलमान थे, इसलिए मुसलमानों में जो नाम रखे जाते हैं - रहमान, रमज़ान, फरमान, ज़ीशान, कुर्बान - जितने भी नाम रखे जाते है, वे करीब-करीब उन्हीं पर रखे जाते हैं.' बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान राजस्थान के अलवर में एक रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान बजरंगबली यानी हनुमान जी को दलित बताया था. सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हनुमान जी दलित और वंचित हैं. योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 'बजरंगबली एक ऐसे लोक देवता हैं, जो स्वंय वनवासी हैं, निर्वासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं. भारतीय समुदाय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक पुरब से पश्चिम तक सबको जोड़ने का काम बजरंगबली करते हैं.'



NDA से अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने थामा महागठबंधन का दामन, अहमद पटेल ने की घोषणा

हाल ही में एनडीए (NDA) से अलग हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) आज महागठबंधन में (Mahagathbandhan) में शामिल हो गए. गुरुवार शाम आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (RLSP) के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में शामिल हो गए हैं. इस मौके पर राजद नेता तेजस्वी यादव, शरद यादव हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी भी मंच पर मौजूद थे.बता दें कि हाल ही में वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कुशवाहा के भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन छोड़ने के बाद मुलाकात की थी. तब से ही कयास लगाए जाने लगे थे कि कुशवाहा महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं. कुशवाहा के अलग होने के बाद बिहार में भाजपा के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की लोजपा राजग (NDA) के अन्य घटक दल हैं.



ममता सरकार को झटका, भाजपा की रथ यात्रा को कोर्ट की मंजूरी, बीजेपी बोली- फैसला निरंकुशता के मुंह पर तमाचा

भारतीय जनता पार्टी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी खबर मिली है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की 3 रथ यात्राओं को हरी झंडी दे दी है. साथ ही कोर्ट ने प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं कि कानून एवं व्यवस्था कहीं भंग न हो. यानी अब बीजेपी राज्य में अपनी रथ यात्रा निकाल सकती है, जिसे ममता सरकार ने मंजूरी नहीं दी थी. बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने बीजेपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया.पश्चिम बंगाल में बीजेपी की तीन रथ यात्राओं को हाई कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, 'हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और हमें न्यायपालिका पर भरोसा था कि हमें न्याय मिलेगा. यह निर्णय निरंकुशता के मुंह पर तमाचा है. हमने अभी कुछ फैसला नहीं लिया है, मगर मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि पीएम और पार्टी के मुखिया रथ यात्रा में शामिल होंगे.'

शाहरुख की 'जीरो' को 'KGF' से मिली टक्कर, पहले दिन कमा सकती है इतने करोड़

Zero Box Office Collection Day 1: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की 'जीरो (Zero)' के लिए बॉक्स ऑफिस का सफर आसान नहीं रहने वाला है. 'जीरो (Zero)' को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Zero Box Office Collection) के मामले में यश की कन्नड़ फिल्म 'केजीएफ (KGF)' से कड़ी टक्कर मिल रही है. यश की फिल्म 'KGF (कोलार गोल्ड फील्ड्स 1)' को लेकर भी जबरदस्त हाइप है, और फिल्म कन्नड़, तमिल, तेलुगू, मलयालम और हिंदी में एक साथ रिलीज हो रही है. बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा का मुकाबला यश की 'KGF' से होगा. बुकमायशो पर अगर फिल्म में दिलचस्पी रखने वाले लोगों का आंकड़ा देखें तो शाहरुख खान की 'जीरो' यश की 'केजीएफ' से पिछ़ड़ गई है. बेशक ये मुकाबला जारी है. उधर, फिल्म एक्सपर्ट मान रहे हैं कि शाहरुख खान की 'जीरो' पहले दिन बॉक्स ऑफिस (Zero Box Office Collection Day 1) पर 22-26 करोड़ रु. कमा सकती है. हालांकि ये सिर्फ एक अनुमान भर है.