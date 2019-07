TOP 5 NEWS: यूपी-बिहार के 110 ठिकानों पर सीबीआई के छापे और वर्ल्डकप के सेमीफाइनल में भारत-न्यूजीलैंड की भिड़ंत

खास बातें विश्वकप के पहले सेमीफाइनल में भारत-न्यूजीलैंड आमने-सामने आरआरबी ने निकाली भर्तियां पीएम मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित

देशव्यापी अभियान के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मंगलवार को कथित भ्रष्टाचार, आपराधिक कदाचार और हथियारों की तस्करी के नए मामलों के सिलसिले में 19 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में 110 ठिकानों पर छापेमारी की. यह जानकारी अधिकारियों ने दी है. वहीं, वर्ल्डकप के पहले सेमीफाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला हो रहा है. न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय टीम में कुलदीप यादव की जगह रवींद्र जडेजा को टीम में शामिल किया गया है. उधर, दिल्ली में आज यानी मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई. इस बैठक में पीएम मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सहित बीजेपी के कई नेता संसद परिसर पहुंचे थे. इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, "बीजेपी के सभी सांसद महात्मा गांधी के जन्मदिन पर पदयात्रा करेंगे.

वहीं, RRB Recruitment 2019: रेलवे में निकले 2167 पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक है. रेलवे कनीय अभियंता, वाणिज्यिक क्लर्क और अन्य कई पदों पर भर्ती करेगा. इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 12 जुलाई है. ये भर्ती स्टॉफ के रिएंगेजमेंट के लिए है. उधर, 'सेक्रेड गेम्स 2' ट्रेलरः नेटफ्लिक्स की फेमस वेब सीरिज 'सेक्रेड गेम्स' का दूसरा पार्ट जल्द ही रिलीज होने वाला है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सैफ अली खान स्टारर वेब सीरिज 'सेक्रेड गेम्स' अपने दूसरे पार्ट के साथ धमाका करने को तैयार है. 'सेक्रेड गेम्स' को फैन्स का काफी प्यार मिला था. दर्शक इस फेमस वेब सीरिज के दूसरे पार्ट का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.

1.India vs New Zealand Semi final Live Score: न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया

India vs New Zealand Semi final Live Score, World Cup 2019: आईसीसी वर्ल्‍डकप-2019 (Cricket World Cup 2019 ) अब नॉकआउट दौर में पहुंच चुका है. टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल (1st Semi-Final) दो बार के चैम्पियन भारत व मौजूदा उपविजेता न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच ओल्डट्रैफर्ड मैदान पर खेला जा रहा है. भारतीय टीम (Indian Team) ने जहां एक हार के साथ सेमीफाइनल का टिकट कटाया है, वहीं न्यूजीलैंड (New Zealand Team) को लीग स्तर पर लगातार तीन हार मिली है और वह बेहतर नेट रन रेट के आधार पर ही अंतिम चार में जगह बना पाया है. भारतीय टीम और न्यूजीलैंड (भारत बनाम न्‍यूजीलैंड) के बीच लीग स्तर पर खेला गया मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था. मैच में न्‍यूजीलैंड के कप्‍तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है.

2.दिल्ली, UP-बिहार समेत 19 राज्यों में भ्रष्टाचार, हथियारों की तस्करी को लेकर 110 ठिकानों पर CBI के छापे

देशव्यापी अभियान के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मंगलवार को कथित भ्रष्टाचार, आपराधिक कदाचार और हथियारों की तस्करी के नए मामलों के सिलसिले में 19 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में 110 ठिकानों पर छापेमारी की. यह जानकारी अधिकारियों ने दी है. इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है. अधिकारियों के मुताबिक, CBI ने 30 नए मामले दर्ज किए हैं. अधिकारियों ने कहा कि और ब्योरे का इंतजार है, क्योंकि छापेमारी अभियान अभी जारी है और दिन में उसका विस्तार किया जा सकता है.



3.बीजेपी संसदीय दल की बैठक: PM मोदी ने सांसदों को गांधी जयंती से पटेल जयंती तक पदयात्रा निकालने को कहा

दिल्ली में आज यानी मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई. इस बैठक में पीएम मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सहित बीजेपी के कई नेता संसद परिसर पहुंचे थे. इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, "बीजेपी के सभी सांसद महात्मा गांधी के जन्मदिन पर पदयात्रा करेंगे. यह यात्रा दो अक्टूबर को शुरू होगी और 31 अक्तूबर तक चलेगी. कुल 150 किलोमीटर की पदयात्रा होगी. पदयात्रा में विधायक, बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे. इस दौरान सभी बूथों को कवर किया जाएगा. यह यात्रा हर दिन 15 किलोमीटर तक चलेगी. इस पदयात्रा में महात्मा गांधी की शिक्षा और विचारों का प्रचार प्रसार किया जाएगा. हर बूथ पर वृक्षारोपण भी होगा. यह पदयात्रा राज्य सभा सांसदों को भी करनी होगी."



4. RRB Recruitment 2019: रेलवे में 10वीं पास के लिए 2,167 पदों पर होगी भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक

RRB Recruitment 2019: रेलवे में निकले 2167 पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक है. रेलवे कनीय अभियंता, वाणिज्यिक क्लर्क और अन्य कई पदों पर भर्ती करेगा. इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 12 जुलाई है. ये भर्ती स्टॉफ के रिएंगेजमेंट के लिए है. रिटायर हो चुके रेलवे कर्मचारी ही इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं. अगर आप इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ने के बाद ही अप्लाई करें.



5.'सेक्रेड गेम्स 2' का ट्रेलर हुआ रिलीज, गणेश गायतोंडे की हुई धमाकेदार वापसी- देखें वीडियो

'सेक्रेड गेम्स 2' ट्रेलरः नेटफ्लिक्स की फेमस वेब सीरिज 'सेक्रेड गेम्स' का दूसरा पार्ट जल्द ही रिलीज होने वाला है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सैफ अली खान स्टारर वेब सीरिज 'सेक्रेड गेम्स' अपने दूसरे पार्ट के साथ धमाका करने को तैयार है. 'सेक्रेड गेम्स' को फैन्स का काफी प्यार मिला था. दर्शक इस फेमस वेब सीरिज के दूसरे पार्ट का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. इस सीरीज के सभी कैरेक्टर्स चाहे गणेश गायतोंडे हो या सरताज सिंह या फिर कुक्कू सभी की परफॉर्मेंस दर्शकों को काफी पसंद आई थी. 'सेक्रेड गेम्स 2' का ट्रेलर भी बहुत जबरदस्त है, और एक बार फिर गणेश गायतोंडे ने तहलका मचा रखा है.