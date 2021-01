ट्रैक्टर परेड: गाजियाबाद से दिल्ली में एंट्री करने वाले सभी बॉर्डर सील, दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

Read Also: किसानों के ट्रैक्टर मार्च के समर्थन में आए बॉलीवुड सिंगर, बोले- यही असल गणतंत्र दिवस की परेड होगी और...

Traffic Alert



Traffic is very heavy on Wazirabad road, ISBT road, GT road, Pushta road, Vikas marg, NH-24, Road no. 57, Noida link road. Please avoid these roads.