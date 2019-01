ट्रेड यूनियन का भारत बंद LIVE Updates: पहले दिन हिंसा की छिटपुट घटनाएं, दूसरे दिन रोकी गई ट्रेनें, मुंबई में लोकल ट्रेन के बढ़ाए फेरे

Central Rail CPRO: In view of BEST buses strike Mumbai Division will run extra sub-services.

Main line-

Thane dep 13.44hrs&CSMT arrival 14.40hrs

CSMT dep 14.49hrs&Kalyan arrival 16.15hrs

Harbour line-

Vashi dep 13.44hrs&CSMT arrival 14.32hrs

CSMT dep14.45hrs&Panvel arrival 16.05