तकनीकी गड़बड़ी के चलते नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार रुका

एनएसई ने इसे लेकर ट्वीट भी किया कि NSE के पास दो सर्विस प्रोवाइडरों के कई टेलीकॉम लिंक हैं, ताकि पर्याप्त कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सके. दोनों सर्विस प्रोवाइडरों की ओर से हमें सूचना मिली है कि उनके लिंक्स में दिक्कतें हैं, जिनकी वजह से NSE के सिस्टम पर असर पड़ा है.हम सिस्टम को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं.

इसे देखते हुए, सभी सेगमेंट 11:40 बजे बंद कर दिए गए हैं, और दिक्कत के सुलझते ही उन्हें फिर बहाल कर दिया जाएगा.

निफ्टी 50 इंडेक्स पिछले बंद की तुलना में 113 अंक ऊपर 14,820 पर अटक गया है, तथा निफ्टी बैंक सुबह 10:15 बजे से 1.45 प्रतिशत के उछाल के साथ 35,626.60 पर ही बना हुआ है. हालांकि, निफ्टी और निफ्टी बैंक फ्यूचर के दान सामान्य रूप से अपडेट हो रहे हैं.NSE द्वारा जुटाए जाने वाले सभी 11 सेक्टरों के लाइव प्राइस कोट भी तकनीकी गड़बड़ी के चलते NSE में अपडेट नहीं हो रहे हैं.

पढ़ें- सोना-चांदी चमके, लेकिन गोल्ड फ्यूचर में आई गिरावट, चेक करें रेट

बुधवार को भारतीय शेयर बाज़ारों के बेंचमार्क शेयरों में थोड़ी तेज़ी रही, जिनमें HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, लारसन एंड टूब्रो, आईसीआईसीआई बैंक तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रमुख रहे.

We are working on restoring the systems as soon as possible. In view of the above, all the segments have been closed at 11:40 and will be restored as soon as issue is resolved.