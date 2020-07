यह भूकंप शाम 7:00:48 बजे सतह से 5 किलोमीटर की गहराई में आया.

गौरतलब हैकि कोरोना वायरस की महामारी के कारण 25 मार्च से देश में लॉकडाउन लागू किया है, उसके बाद से देश की राजधानी और इसके आसपास के क्षेत्रों में करीब आधा दर्जन बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं. भूकंप के कारण जान-माल के नुकसान की कोई सूचना अभी नहीं मिली है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, भूकंप का एपिक सेंटर राजस्थान के अलवर में था और इसकी तीव्रता 4.7 थी. उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए. भूकंप की वजह से होने वाले जान-मान के नुकसान का फिलहाल पता नहीं चल सका है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर लोगों से खुद का ख्याल रखने की अपील की.

सोशल मीडिया पर लोग भूकंप को लेकर चर्चा करने लगे और #Earthquake तुरंत ही ट्रेंड करने लगा.

Felt earthquake tremors in Delhi. Hope everyone is safe!

