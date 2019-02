पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याओं का दौर धमने का नाम नहीं ले रहा है. शनिवार शाम नादिया जिले के कृष्णानगर विधानसभा सीट से टीएमसी के विधायक सत्यजीत बिश्वास की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है. घटना देर शाम की है. हमले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायल विधायक को अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस की विशेष टीम इस पूरे मामले की फिलहाल जांच कर रही है.

Satyajit Biswas, Trinamool Congress (TMC) MLA from Krishnaganj, Nadia was shot dead. More details awaited. #WestBengalpic.twitter.com/juppcNvRIm