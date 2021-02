दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे की घोषणा पर बोली TMC- 'अब 'जमीन से जुड़े' कार्यकर्ता को राज्यसभा भेज पाएंगे'

राज्यसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा, ''तृणमूल' का अर्थ होता है, घास के तिनकों की जड़... इससे हमें एक और अवसर मिलेगा, ताकि हम 'ज़मीन से जुड़े' अपने किसी कार्यकर्ता को जल्द ही राज्यसभा में भेज पाएंगे.'

बता दें कि दिनेश त्रिवेदी ने गुरुवार को सदन में बोलते हुए कहा कि 'बंगाल में हिंसा हो रही है. मुझसे अब देखा नहीं जा रहा मुझे घुटन महसूस हो रही है मेरी आत्मा मुझसे आज यह कह रही है कि अगर आप यहां बैठकर कुछ नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दो. आज मैं देश के लिए, बंगाल के लिए अपना इस्तीफा दे रहा हूं.'

उनके इस्तीफे के बाद बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि 'बस दिनेश त्रिवेदी जी ही नहीं, जो भी ईमानदारी से काम करना चाहता है, उसके लिए तृणमूल कांग्रेस में जगह नहीं है. अगर वो बीजेपी जॉइन करना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं.'

