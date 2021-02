सीतारमण के बजट 2021-22 पर TMC का वार, कहा- 100% विजनलेस, बजट की थीम 'भारत को बेचना'

ब्रायन ने अपने ट्वीट में लिखा, "भारत का पहला कागज रहित बजट (Paperless Budget) शत-प्रतिशत दृष्टि रहित भी है, इस ‘फर्जी बजट' का विषय ‘भारत को बेचना' है! रेलवे: बिका, एयरपोर्ट : बिक गया, बंदरगाह : बेचा, बीमा : बेचा, सार्वजनिक कंपनियां : 23 बिकीं! आम आदमी नजरअंदाज. किसान नजरअंदाज. अमीर.. और अमीर. मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं. गरीब... और गरीब."

India's first paperless budget is also a 100% visionless budget.Theme of the fake budget is Sell India!



Railways:sold

Airports:sold

Ports: sold

Insurance: sold

PSUs:23 sold!



Common people ignored. Farmers ignored.



Rich get richer,nothing for middle class,poor get poorer (1/3)